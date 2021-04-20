Катунь24: За прошедшие сутки в Алтайском крае потушили 69 пожаров

Пожароопасный сезон в регионе объявлен с 7 апреля 2021 года.

Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

Только за прошедшие сутки, 18 апреля 2021 года, на территории края потушено 69 пожаров, из них более 50 – возгорания травы и мусора.

«Рост числа пожаров, в том числе в природной среде – одна из главных сезонных проблем Алтайского края. Они особенно опасны из-за возможности перехода огня на лесной массив и населённые пункты», – рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Поздняков.

Сейчас при сходе снега и высыхании прошлогодней травы ежедневно на территории региона при помощи спутникового мониторинга фиксируются и контролируются термоточки. Кроме того, ведётся профилактическая работа: в регионе работают межведомственные профилактические группы.

«За 18 апреля 2021 года в рамках совместной работы в регионе пресечено более 1000 правонарушений при использовании открытого огня. К административной ответственности граждане привлечены в 64 случаях. В надзорно-профилактической работе было задействовано 730 представителей заинтересованных ведомств. В ходе рейдов охвачено порядка 2900 жилых и дачных домов», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Также 18 апреля 2021 года патрульная группа, состоящая из сотрудников надзорных органов МЧС России, представителей местной и городской администрации, побывала в барнаульском посёлке Затон. Там провели профилактические беседы о пожарной безопасности с жителями, а также облёт территории при помощи беспилотной авиасистемы.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о соблюдении правил безопасности и просит жителей региона не сжигать мусор и сухую траву и не разводить костры, а также немедленно сообщать в пожарную охрану при обнаружении возгораний.

Катунь24