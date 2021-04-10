Катунь24: Записываемся на ноготочки: вандалы разрисовали арт-объект в Барнауле

Арт-объект, символизирующий заботу человека о природе, разрисовали неизвестные молодые люди. Они раскрасили ногти на бетонной скульптуре рук.

Embedded video for Записываемся на ноготочки: вандалы разрисовали арт-объект в Барнауле

Находится скульптура вблизи реки Барнаулки. Злоумышленников задержали с поличным. Сотрудники полиции сообщили об инциденте одному из создателей инсталляции.

Он связался с молодыми людьми. Они пообещали устранить последствия своего поступка. Уже сегодня они должны приступить к работе и вернуть арт-объект в исходное состояние.

Катунь24