Катунь24: Звание «Ветеран труда» получили 393 жителя Алтайского края

Соответствующий указ подписал Виктор Томенко 4 апреля 2021 года.

Фото: Катунь 24

Звание «Ветеран труда Алтайского края» дает человеку право на ряд мер социальной поддержки. За счет краевого бюджета ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 615 рублей, компенсируется 50 % расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а если в доме нет центрального отопления. возмещается 50 % стоимости топлива и расходов на его доставку.

Кроме того, ветераны труда приобретают проездные билеты на все виды городского и внутрирайонного общественного транспорта (кроме такси) по льготной цене 330 рублей, сообщает Минсоцзащиты Алтайского края.

Почетное звание получили жители городов Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое, Алейского, Алтайского, Баевского, Бийского, Благовещенского, Бурлинского, Быстроистокского, Волчихинского, Завьяловского, Залесовского, Змеиногорского, Зонального, Калманского, Каменского, Ключевского, Косихинского, Красногорского, Краснощековского, Крутихинского, Кулундинского, Курьинского, Кытмановского, Локтевского, Мамонтовского, Михайловского, Немецкого национального, Павловского, Панкрушихинского, Первомайского, Петропавловского, Ребрихинского, Родинского, Романовского, Рубцовского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Табунского, Тальменского, Топчихинского, Третьяковского, Троицкого, Тюменцевского, Угловского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Хабарского, Целинного, Чарышского, Шелаболихинского и Шипуновского районов.



Катунь24