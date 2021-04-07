Катунь24: Заведующую государственной аптекой в Алтайском крае осудили за растрату

Катунь24: Заведующую государственной аптекой в Алтайском крае осудили за растрату07.04.2021
Суд вынес приговор заведующей аптечным пунктом АКГУП «Аптеки Алтая» в Славгороде. Ее признали виновной в крупной растрате с использованием своего служебного положения.
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Как сообщили в региональном Следкоме, с апреля 2019 по ноябрь 2020 года осужденная присваивала себе деньги, полученные от продажи продукции. В общей сложности женщина причинила имущественный ущерб учредителю в сумме больше 540 тысяч рублей.
Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и унитарных предприятиях, на 2 года.