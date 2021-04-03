Катунь24: Заместителю начальника управления молодежной политики Алтайского края вынесено предупреждение из-за поста в соцсети

Пост Ирины Рыбиной в соцсети, в котором она высказала свою позицию по поводу закрытия Лиги КВН «Алтай», стал предметом для обсуждения на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих.

Фото: instagram/rybinais1085

Разобраться в ситуации, вызвавшей общественный резонанс, поручил губернатор Виктор Томенко. Члены комиссии изучили все обстоятельства, публикации и комментарии в СМИ и социальных сетях, провели консультации с лингвистами, побеседовали с Ириной Рыбиной и начальником управления Екатериной Четошниковой.

2 апреля 2021 года заместитель председателя правительств, руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь провел заседание комиссии.

«Члены комиссии отметили важность соблюдения общих принципов государственной гражданской службы публичными должностными лицами, а также необходимость использования официального стиля подачи информации. Ирина Рыбина предупреждена о недопустимости совершения впредь неэтичных поступков, противоречащих общим принципам служебного поведения государственных служащих», — отметили в пресс-службе правительства края.

Руководитель управления молодежной политики Екатерина Четошникова сообщила, что в управлении и подведомственных ему организациях провели разъяснительную работу со служащими. Она также отметила, что управление открыто для сотрудничества с молодежью, Общественной палатой Алтайского края и другими организациями.

Комиссия рекомендовала руководителям органов исполнительной власти провести работу с государственными гражданским служащими в части соблюдения требований, установленных федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Кодексом этики гражданских служащих, в частности, соблюдения установленных правил публичных выступлений, предоставления информации, в том числе в социальных сетях.

Напомним, 19 февраля 2021 года Ирина Рыбина на своей страничке во «ВКонтакте» написала пост о закрытии Лиги КВН «Алтай». Она подробно изложила свою позицию по поводу ситуации. Некоторые высказывания чиновницы показались пользователям неоднозначными.

«Как говорится, сколько потопал, столько и полопал», – так чиновница отметила, что лига не зарабатывала.

Также, по ее мнению, шутки лиги были плоскими: «Молодежь надо сначала НАУЧИТЬ юморить, а не сводить все плоские шутки в одну игру, которые поколению «Тик-Тока» вообще не заходят».

«Теперь тестик на наличие мозга? А был ли мальчик? Кто зарубил КВН? Лидер, который не живёт в крае? Зачем пафос и пиар на молодёжной политике? Что хотели от видео? Кого все таки хронить то будем? Мы живы, квншики тоже. Плюс свято место пусто не бывает. Смена лидеров, это всегда изменения, новые люди, новые силы», – заключила Рыбина, сопроводив текст «смеющимися» смайлами (орфография и пунктуация автора сохранены).

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