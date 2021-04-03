Катунь24: Заместитель министра соцзащиты Алтайского края ответит на вопросы граждан в режиме онлайн

Катунь24: Заместитель министра соцзащиты Алтайского края ответит на вопросы граждан в режиме онлайн03.04.2021
6 апреля состоится онлайн-форум, на котором заместитель министра социальной защиты Алтайского края, начальник управления по социальной политике Юлия Ковалева ответит на вопросы граждан.
Фото: pixabay.com
Темой для обсуждения станет реализация нацпроекта «Демография» в Алтайском крае. Дата проведения: 6 апреля 2021 года, с 14:00 до 15:00.
Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.