Катунь24: Заместитель министра соцзащиты Алтайского края ответит на вопросы граждан в режиме онлайн

6 апреля состоится онлайн-форум, на котором заместитель министра социальной защиты Алтайского края, начальник управления по социальной политике Юлия Ковалева ответит на вопросы граждан.

Фото: pixabay.com

Темой для обсуждения станет реализация нацпроекта «Демография» в Алтайском крае. Дата проведения: 6 апреля 2021 года, с 14:00 до 15:00.

Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24