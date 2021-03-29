Катунь24: Зарплата в Алтайском крае выросла на 6,5 % в январе 2021 года

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Зарплата в Алтайском крае выросла на 6,5 % в январе 2021 года28 марта 2021, 11:49

По итогам января 2021 года среднемесячная заработная плата работников Алтайского края составила 28 821 рубль. По сравнению с январем прошлого года она выросла на 6,5 %, однако по сравнению с декабрем 2020 года значительно уменьшилась.

Фото: pixabay.com

Как объяснили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения, в январе происходит снижение зарплат, вызванное объективными причинами. Так как в связи с праздниками меньше рабочих дней, то, соответственно, уменьшается объем стимулирующих выплат. Также в декабре обычно выплачивают новогодние премии и прочие поощрения. Подобное снижение заработных плат в январе происходило во всех регионах России.

Наибольший рост уровня заработной платы (более 120 %) отмечен в организациях добычи полезных ископаемых, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, деятельности автомобильного грузового транспорта. Выше среднекраевого показателя (106,5 %) темпы роста заработной платы сложились в 22 видах экономической деятельности. В этих сферах занято 302,1 тысячи человек, или 53,8 % от среднесписочной численности работников региона.

Самую высокую зарплату в Алтайском крае (свыше 40 тысяч рублей) получают работники организаций железнодорожного, трубопроводного, воздушного транспорта, финансовой и страховой деятельности, добычи полезных ископаемых. Такую же оплату труда получают представители производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Это в 1,4-2 раза выше среднекраевого уровня.

Зарплата работников бюджетной сферы в январе 2021 года составила: в здравоохранении и сфере социальных услуг — 32 384 рубля; в образовании — 26 674 рубля; в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 24 785 рублей. По сравнению с январем 2020 года она выросла на 7,3, 8,7 и 6,0 % соответственно.

Катунь24