Катунь24: Зелёные насаждения пообещали сохранить при благоустройстве барнаульской Мизюлинской рощи

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Зелёные насаждения пообещали сохранить при благоустройстве барнаульской Мизюлинской рощи24 марта 2021, 14:04

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев на выездном совещании по благоустройству зеленой зоны, которое прошло 23 марта, рассказал о будущем Мизюлинской рощи.

Фото: официальный сайт Барнаула

В администрации города напомнили, что эта территория стала одним из победителей в интернет-голосовании за общественные территории, которые будут обновлены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». По его итогам Мизюлинская роща набрала 2213 голосов (10,41 % от общего количества участников). На работы по благоустройству будет направлено 58,3 млн рублей.

По проекту в Мизюлинской роще планируется обустройство велодорожки шириной 2,5 м по периметру территории, пешеходных дорожек с учетом уже сформировавшегося направления движения. На территории зеленой зоны обустроят освещение, установят 89 скамеек, арки и качели, а также 54 урны. Проектом предусмотрена организация открытых лестниц. Для удобства маломобильных групп населения, провоза багажа, проезда санок и колясок на пути движения пешеходов предусмотрены пандусы.

«Хочу сказать, что далеко не у каждого барнаульца рядом с домом есть хотя бы небольшой сквер, а у нас – целая роща! Конечно, сегодня она нуждается в благоустройстве, обновлении. Ознакомившись с проектом, я сделала для себя вывод, что здесь не только внешне все изменится, но и функционально роща преобразится. Появятся зоны отдыха, здесь можно будет проводить встречи спортклубов, заниматься велосипедным спортом», — рассказала Ольга Белорукова, управляющий ТСЖ «Мизюлинская роща».

Все зеленые насаждения, существующие сегодня на территории рощи, будут максимально сохранены. Сейчас на территории зеленого уголка произрастает порядка 1000 деревьев. Весной здесь проведут повторное обследование зеленых насаждений, после чего уберут только аварийные деревья и поросль клена, которая мешает пешеходным связям. Решение о сносе будут приниматься комиссионно.

Кроме того, в рамках контракта в роще высадят 129 деревьев и 559 кустарников. Среди пород – сосна, лиственница, пирамидальный тополь, сибирская ель и другие.

Первые работы в Мизюлинской роще – геодезические и подготовительные – начнутся после схода снега и потепления, ориентировочно в начале мая. Благоустройство согласно контракту завершится до 1 сентября.

Катунь24