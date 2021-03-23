Катунь24: Зачем преподавателям блоги в соцсетях? Рассказывает Дарья Гельцер, лауреат конкурса «Учитель года Алтая»

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Зачем преподавателям блоги в соцсетях? Рассказывает Дарья Гельцер, лауреат конкурса «Учитель года Алтая»22 марта 2021, 22:14

Учиться в социальных сетях можно. Сейчас многие молодые педагоги начали создавать в интернете образовательные ресурсы. С одной из таких учителей-блогеров встретилась съёмочная группа телеканала «Катунь 24».

Фото: Катунь 24 Embedded video for Зачем преподавателям блоги в соцсетях? Рассказывает Дарья Гельцер, лауреат конкурса «Учитель года Алтая»

Учитель иностранных языков барнаульской школы Дарья Гельцер начала вести личный блог в Instagram в ноябре прошлого года. В нём девушка отвечает на самые популярные вопросы родителей своих учеников, например, какими ресурсами можно воспользоваться для изучения языков самостоятельно, и старается сделать образовательные материалы для школьников более интересными и развлекательными.

«Когда я начала вести блог, задумывалась о том, чтобы создать информационную площадку, где я смогла бы делиться тем, какие педагоги работают в школе, чтобы сформировать, наверное, больше положительное отношение к молодым специалистам», – рассказывает Дарья Гельцер, учитель английского и немецкого языков МБОУ «Гимназия №22» .

Несмотря на небольшой педагогический стаж, Дарья уже имеет достижения. На прошлой неделе она стала лауреатом конкурса «Учитель года Алтая» в номинации «Педагогический дебют». Этим успехом она тоже поделилась со своими подписчиками.

К ведению социальных сетей учителями относятся по-разному, главное – какое у них наполнение. Андрей Громов, директор гимназии №22, считает, что социальная сеть может быть полезна, если педагог размещает в ней позитивную информацию, полезную для учеников.

Для своих образовательных видеороликов Дарья подбирает альтернативные формы подачи материала: например, она обращается к песням и сериалам на английском языке или переводит названия известных брендов на русский. Основные подписчики блога – ученики и их родители, которые поддерживают педагога и активно комментируют её записи. Иногда дети в качестве домашнего задания сами записывают образовательные ролики, которые потом просматривают на уроке. И теперь многие коллеги Дарьи тоже хотят начать вести блоги в социальных сетях.

Катунь24