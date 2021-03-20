Катунь24: Зампред правительства РФ провёл совещание по тарифному регулированию двух Алтаев

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Зампред правительства РФ провёл совещание по тарифному регулированию двух Алтаев19 марта 2021, 12:09

В Москве под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака состоялось совещание по выполнению поручения президента России Владимира Путина по решению проблем тарифного регулирования в электроэнергетике Республики Алтай и Алтайского края. В совещании приняли участие главы двух регионов Олег Хорохордин и Виктор Томенко.

Фото: pixabay.com

На совещании обсуждались вопросы текущего положения дел в работе энергосистемы двух Алтаев, возможности совместного тарифного регулирования, а также последствия создания единой тарифной зоны и влияние этих изменений на размеры платы населения, тарифы для бюджетных организаций, бизнеса и других потребителей.

В настоящее время тариф для населения в Республике Алтай составляет 5,36 рубля за кВт, в Алтайском крае — 4,29 рубля за кВт. При этом порядка 80 % жителей Алтайского края оплачивают электроэнергию с понижающим коэффициентом (от 0,783 до 0,815). Примерно такая же ситуация в Республике Алтай.

Для всех остальных потребителей электроэнергии тарифы в Республике Алтай выше, чем в Алтайском крае, почти на 70 %. При этом объём потребления электроэнергии в целом, то есть населением и прочими потребителями, в Республике Алтай в 16 раз меньше, чем в Алтайском крае.

Таким образом, при создании единой зоны тарифы для всех потребителей независимо от того, где они находятся — в Республике Алтай или Алтайском крае, — будут усредняться. Это приведет к резкому снижению тарифов против действующих сегодня в Республике Алтай и незначительному (1,5 — 2%) повышению в Алтайском крае. Однако такой сценарий развития ситуации, конечно же, неприемлем для потребителей Алтайского края.

Поэтому на совещании у вице-премьера Александра Новака обсуждались возможности принятия различных мер по недопущению увеличения тарифной нагрузки на потребителей Алтайского края, так как только при решении этого вопроса возможна реализация проекта по объединению тарифных зон двух алтайских регионов.

По итогам совещания федеральным органам власти даны указания проанализировать совместно с обоими регионами все выработанные варианты такого решения и определить наиболее оптимальный из них.

Катунь24