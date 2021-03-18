Катунь24: За период пандемии в полтора раза сократилась выручка «Курорта Белокурихи»

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За период пандемии в полтора раза сократилась выручка «Курорта Белокурихи» 17 марта 2021, 14:26

В 2020 году компания впервые с момента создания получила отрицательный финансовый результат.

Фото: belokurikha.ru

Согласно отчету АО «Курорт Белокуриха», за 2020 год акционерное общество получило 153,2 млн рублей убытка. Выручка при этом составила 1 млрд рублей – в полтора раза меньше по сравнению с 2019 годом.

Как сообщает «Интерфакс», убытки компании связаны с ограничениями, введенными в 2020 году из-за пандемии. В том числе с приостановкой работы санаторно-курортного комплекса Алтайского края с 1 апреля по 8 июня 2020 года. Повлияло на сокращение прибыли и уменьшение объема инвестиций, сокращенные акционерным обществом в 3,5 раза.

В отчетах АО «Курорт Белокуриха» отмечается, что сейчас началось активное восстановление санаторно-курортного рынка в Алтайском крае. В состав компании входят санатории «Белокуриха», «Сибирь» и «Катунь», оздоровительный центр «Водный мир», курортная поликлиника. Кроме того, «Курорт Белокуриха» – инвестор туристического проекта «Белокуриха горная».

Катунь24