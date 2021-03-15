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Катунь24: Заслуженный врач России рассказал, кому нельзя поститься

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Заслуженный врач России рассказал, кому нельзя поститься14 марта 2021, 17:38

Профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко порекомендовал пациентам с коронавирусом воздержаться от поста.

Фото: pixabay.com

В беседе с «Вечерней Москвой» врач рассказал, что больной должен получать полноценную пищу, набираться сил и выздоравливать. Карабиненко посоветовал верующим, которые всё-таки решили поститься, прислушиваться к своему организму.

Терапевт подчеркнул, что на протяжении строгого поста разрешается в определенные дни есть рыбу, морепродукты и даже поддержать силы вином.

Врач также напомнил, что в сбалансированный рацион входит одна часть белков, одна часть жиров и четыре части углеводов.

Катунь24

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