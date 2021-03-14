Катунь24: Золовкины посиделки: традиции предпоследнего дня Масленицы

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Золовкины посиделки: традиции предпоследнего дня Масленицы13 марта 2021, 12:15

Суббота − предпоследний день Масленицы. Несмотря на то что одним из любимых зимних праздников в России остается Масленица, золовкины посиделки утратили свое традиционное значение, как и многие другие обычаи. Но узнать, как праздновали этот день на Руси, всё равно очень интересно.

Фото: pixabay.com

Издавна на Руси было принято устраивать золовкины посиделки в субботу. Шестой день Масленицы было принято праздновать с широким размахом.

Молодая жена в этот день обязательно должна была пригласить в гости сестру мужа. Золовку было принято угощать лучшими блюдами. Ведь именно по приему, который был оказан в доме брата, женщина судила о качествах его жены. Поэтому молодые жёны старались угодить родственникам и особенно готовились к этому дню.

Молодая жена могла позвать на помощь своих подруг и родню. Причем существовало негласное правило, которое требовало присутствия холостых гостей, если золовка была не замужем. Когда главная гостья уже обзавелась собственной семьей, на празднике присутствовали только женатые пары.

На золовкины посиделки могли собраться не только родственники со стороны мужа и жены, но и соседи.

Всем было интересно увидеть, какой стол сможет накрыть молодая хозяйка, как она ладит с семьей супруга и насколько радушной покажет себя.

После вкусного ужина девушки пели песни, водили хороводы. Не возбранялось отправиться всей компанией на улицу, чтобы покататься с горки или поиграть в снежки. Традиционно в предпоследний день Масленицы народные гулянья достигали своего апогея. Суббота была самой веселой и любимой молодыми людьми, которые спешили вдоволь наиграться в забавные игры перед длительным и суровым Великим постом.

По материалам сайте maslenisa.ru

Катунь24