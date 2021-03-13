Катунь24: Замминистра просвещения РФ приехала в Алтайский край из-за фейка об отравлении детей в барнаульской школе

Замминистра просвещения РФ приехала в Алтайский край из-за фейка об отравлении детей в барнаульской школе12 марта 2021, 15:00

Традиционная для ранней весны ротавирусная инфекция стала причиной фейковых новостей. Информацию о якобы масштабном отравлении детей в столовой школы № 128 опубликовал один из региональных телеканалов. Заместитель министра просвещения РФ Екатерина Толстикова прибыла в Алтайский край, чтобы разобраться в ситуации.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Замминистра просвещения РФ приехала в Алтайский край из-за фейка об отравлении детей в барнаульской школе

В ходе онлайн-встречи Толстиковой с родителями учащихся барнаульской школы № 128 выяснилось, что фейковые новости об отравлении детей в школьной столовой негативно были оценены прежде всего самими родителями.

Замминистра особо отметила, что на уровне регионального Министерства образования и науки будет поддерживаться связь со всеми семьями заболевших детей до их полного выздоровления.

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края, в свою очередь пояснил, что ротавирусная инфекция, к сожалению, традиционна для весеннего периода, но текущей весной на сопоставимую дату случаев такого заболевания зарегистрировано значительно меньше, чем в прошлом году. Одной из причин распространения ложной информации можно считать некоторые симптомы ротавируса (диарея, рвота), которые для неспециалистов могут выглядеть как результат отравления. Впрочем, выводы межведомственной комиссии, организованной из-за этого инцидента, очевидны: никаких нарушений санитарных норм в работе столовой и поставщика полуфабрикатов не обнаружено. Диагноз «ротавирусная инфекция» также подтвержден врачами.

Катунь24