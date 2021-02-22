Катунь24: Захарий Серповидец: традиции и приметы на 21 февраля

Захарий Серповидец: традиции и приметы на 21 февраля21 февраля 2021, 08:03

21 февраля православная церковь чтит память одного из двенадцати малых пророков – Захария. Он появился на свет в вавилонском плену, пережил его и сделал многое для нравственного возрождения своего народа. Стал автором опуса «Книга пророка Захарии», занимающего предпоследнее место среди ветхозаветных пророческих произведений. В Священном Писании нет точных данных о жизни и деятельности святого. Скорее всего, он был современником Зоровавеля, пророка Аггея и первосвященника Иисуса.

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Традиции и обычаи

Прозвище Захария Серповидец было принято как в народной, так и в церковной традиции. По легенде, святой получил его после того, как в одном из пророческих откровений увидел летающий по воздуху свиток, напоминающий по форме огромный серп.

Крестьяне связывали прозвище Серповидец с подготовкой в этот период сельскохозяйственного инвентаря к наступлению нового сезона полевых работ. 21 февраля было принято осматривать серпы. Их готовили к работе, кропили крещенскою или святой водою. В народе говорили: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти». Бабы-жницы молились Захарию о помощи в работе.

Верили, что в этот день святой Захарий спускается на землю и проверяет, готовы ли крестьяне к будущим сельскохозяйственным работам. С особым вниманием он осматривал серп, который часто идентифицировался с серпом месяца.

На Руси серп почитался не только потому, что он имел отношение к жатве и считался символом плодородия, но и потому, что он был изготовлен из железа, а все металлические предметы в былые времена наделялись свойствами оберегов, защищающих от нечистой силы. Железу, которое закаливалось в огне и воде, придавали особые магические свойства. Его ассоциировали с твёрдостью, прочностью и долговечностью, а ещё связывали с огнем, который обладает огромной очистительной силой. Поэтому все металлические предметы считались символами здоровья и долголетия. К тому же все острые предметы почитались нашими предками как отличные обереги от нечисти.

В народе этот день считали несчастливым. Рыбаки подмечали, что рыба с этого дня перестаёт клевать.

Приметы и поверья

Чтобы жатва проходила легче, необходимо серп окропить святой водой. В этот день женщины молятся святому Захарию, прося об удачной жатве. Верили, что молитвы будут услышаны. Если молодой месяц серп показал, то жди хорошего урожая. Чтобы весь следующий год был удачным и богатым, жителям сёл нужно привести в порядок серпы, а горожане могут наточить ножи. Торги для ремесленников 21 февраля будут удачными. В этот день нельзя пломбировать зубы и проводить хирургические операции. Считается, что лечение не пойдёт пациенту на пользу. Знахари на Захария снимают сглаз. День для этого считался удачным. Ещё нельзя никому завидовать, иначе сглазите человека, а сглаз со временем к вам вернётся. В феврале принято было играть свадьбы и организовывать молодёжные посиделки.

По материалам сайта vsyamagik.ru

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