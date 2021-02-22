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Катунь24: Захарий Серповидец: традиции и приметы на 21 февраля

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Захарий Серповидец: традиции и приметы на 21 февраля21 февраля 2021, 08:03

21 февраля православная церковь чтит память одного из двенадцати малых пророков – Захария. Он появился на свет в вавилонском плену, пережил его и сделал многое для нравственного возрождения своего народа. Стал автором опуса «Книга пророка Захарии», занимающего предпоследнее место среди ветхозаветных пророческих произведений. В Священном Писании нет точных данных о жизни и деятельности святого. Скорее всего, он был современником Зоровавеля, пророка Аггея и первосвященника Иисуса.

Фото: pixabay.com

Традиции и обычаи

Прозвище Захария Серповидец было принято как в народной, так и в церковной традиции. По легенде, святой получил его после того, как в одном из пророческих откровений увидел летающий по воздуху свиток, напоминающий по форме огромный серп.

Крестьяне связывали прозвище Серповидец с подготовкой в этот период сельскохозяйственного инвентаря к наступлению нового сезона полевых работ. 21 февраля было принято осматривать серпы. Их готовили к работе, кропили крещенскою или святой водою. В народе говорили: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти». Бабы-жницы молились Захарию о помощи в работе.

Верили, что в этот день святой Захарий спускается на землю и проверяет, готовы ли крестьяне к будущим сельскохозяйственным работам. С особым вниманием он осматривал серп, который часто идентифицировался с серпом месяца.

На Руси серп почитался не только потому, что он имел отношение к жатве и считался символом плодородия, но и потому, что он был изготовлен из железа, а все металлические предметы в былые времена наделялись свойствами оберегов, защищающих от нечистой силы. Железу, которое закаливалось в огне и воде, придавали особые магические свойства. Его ассоциировали с твёрдостью, прочностью и долговечностью, а ещё связывали с огнем, который обладает огромной очистительной силой. Поэтому все металлические предметы считались символами здоровья и долголетия. К тому же все острые предметы почитались нашими предками как отличные обереги от нечисти.

В народе этот день считали несчастливым. Рыбаки подмечали, что рыба с этого дня перестаёт клевать.

Приметы и поверья

  1. Чтобы жатва проходила легче, необходимо серп окропить святой водой.
  2. В этот день женщины молятся святому Захарию, прося об удачной жатве. Верили, что молитвы будут услышаны.
  3. Если молодой месяц серп показал, то жди хорошего урожая.
  4. Чтобы весь следующий год был удачным и богатым, жителям сёл нужно привести в порядок серпы, а горожане могут наточить ножи.
  5. Торги для ремесленников 21 февраля будут удачными.
  6. В этот день нельзя пломбировать зубы и проводить хирургические операции. Считается, что лечение не пойдёт пациенту на пользу.
  7. Знахари на Захария снимают сглаз. День для этого считался удачным. Ещё нельзя никому завидовать, иначе сглазите человека, а сглаз со временем к вам вернётся.
  8. В феврале принято было играть свадьбы и организовывать молодёжные посиделки.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24

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