Катунь24: Заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь провел рабочую встречу с новым Генконсулом ФРГ в Сибирском и Дальневосточном округах • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь провел рабочую встречу с новым Генконсулом ФРГ в Сибирском и Дальневосточном округах17 февраля 2021, 16:47

Генконсул Германии Бернд Финке посетил Алтайский край в рамках серии рабочих поездок по Сибири и Дальнему Востоку. В декабре 2020 года он был назначен на должность Генерального консула Федеративной Республики Германия в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Фото: Антон Федотов

Виталий Снесарь и Бернд Финке обсудили актуальные вопросы и перспективы развития взаимовыгодных связей. По словам Генконсула, между Алтайским краем и Германией развиваются новые направления сотрудничества, значение которых возрастает со временем. Так, он отметил взаимодействие между алтайскими и немецкими вузами и интерес к изучению вопросов изменения климата, учитывая большие территории Сибири.

«С большой радостью узнал из моих разговоров в Новосибирске, Томске и уже здесь о том, что для научно-исследовательских учреждений, для университетов партнеры Германии являются партнерами номер один», — подчеркнул Генконсул.

Виталий Снесарь отметил, что правительство края поддерживает инициативы предпринимательского сообщества по участию во внешнеторговых связях и их укреплению с немецкими производителями, а также потребителями алтайской продукции.

Продовольственная продукция из Алтайского края пользуется спросом на рынке Германии. В эту страну экспортируют кедровый орех, зернобобовые культуры, муку из мягких сортов пшеницы, филе замороженной рыбы, растительное масло. Кроме того, региональные предприятия аграрного машиностроения поставляют в ФРГ почвообрабатывающее оборудование, а также оборудование для очистки и калибровки зернобобовых культур.

«Для предпринимателей, производителей, которые ведут свою экономическую деятельность на территории края, интересны выставочные мероприятия, проводимые традиционно в Германии, – это и «Зеленая неделя», и «Агритехника», — рассказал Виталий Снесарь.

Он также отметил, что в Алтайском крае уже много лет проходит агропромышленный форум «День сибирского поля», объединяющий большой спектр производителей из других регионов и стран. Виталий Снесарь пригласил Генконсула посетить агрофорум в этом году и ознакомиться с потенциалом агропромышленного комплекса края.

На встрече также рассмотрели вопросы развития партнерских связей региона с федеральными землями Германии.

«Мы не забываем о межрегиональном сотрудничестве. У нас есть определенное достижение в контактах с землей Тюрингия и большая заинтересованность в развитии связей с Нижней Саксонией», — сообщил зампред правительства.

Генеральный консул заверил, что готов оказывать поддержку в дальнейшем развитии связей между федеральными землями Германии и Алтайским краем.

Справка: Бернд Финке до назначения на должность Генерального консула Федеративной Республики Германия в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах проходил дипломатическую службу в генеральных консульствах ФРГ в Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, в посольстве Рима, а также в миссии ООН в Косово. Около 8 лет он был послом Германии в республиках Замбия и Эль-Сальвадор.

Катунь24