Катунь24: Забег православной молодёжи прошёл в Барнауле • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Забег православной молодёжи прошёл в Барнауле15 февраля 2021, 13:17

Несмотря на мороз, наша съёмочная группа также приняла участие в этом мероприятии.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Забег православной молодёжи прошёл в Барнауле

Забег в честь Дня православной молодёжи начался возле часовни святой Татьяны.

«У нас пробежки были в честь Нового года, в честь Рождества, в честь Дня святой Татьяны и вот сегодня в честь Дня православной молодёжи», – рассказывает отец Александр.

Православный забег проходил при температуре -20 градусов, а в завершающей его части пришлось покорять знаменитую лестницу в Нагорном парке. Завершили мероприятие праздничным молебном в храме Иоанна Предтечи и православной трапезой.

Катунь24