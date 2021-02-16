Катунь24: Забег православной молодёжи прошёл в Барнауле • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Забег православной молодёжи прошёл в Барнауле

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Забег православной молодёжи прошёл в Барнауле15 февраля 2021, 13:17

Несмотря на мороз, наша съёмочная группа также приняла участие в этом мероприятии.

Фото: Катунь 24

Забег в честь Дня православной молодёжи начался возле часовни святой Татьяны.

«У нас пробежки были в честь Нового года, в честь Рождества, в честь Дня святой Татьяны и вот сегодня в честь Дня православной молодёжи», – рассказывает отец Александр.

Православный забег проходил при температуре -20 градусов, а в завершающей его части пришлось покорять знаменитую лестницу в Нагорном парке. Завершили мероприятие праздничным молебном в храме Иоанна Предтечи и православной трапезой.

Катунь24

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ГОРНЯК22

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