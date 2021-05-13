Катунь24: У Барнаула может появиться современный символ архитектуры

Важные градостроительные вопросы, якорные точки развития города, пути продуктивного взаимодействия власти с архитектурным сообществом обсудил на встрече с ведущими архитекторами города мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Фото: barnaul.org

На встрече присутствовали председатель правления общественной организации Петр Анисифоров и члены правления Михаил Шмидт, Наталья Кан, Максим Максименко.

Во время беседы участники затронули тему Генерального плана Барнаула. Соглашаясь с тем, что городской Генплан по своему назначению является фундаментальным и базовым документом, они высказали мнение, что необходимо больше внимания уделять содержанию и работе с прикладными документами, например, Правилами землепользования и застройки, документами по планировке территории; заниматься их своевременной актуализацией.

Кроме того, участники отметили важность своевременного обсуждения градостроительных объектов и более тесного общения архитекторов с представителями общественности, разъяснений нюансов и перспектив реализации архитектурных замыслов. Отдельно архитекторы обсудили тему сохранения и реставрации архитектурно-культурных памятников, а также проблемах, связанных с развитием прилегающих к таким объектам территорий, уточняет пресс-служба городской администрации.

В ходе беседы Михаил Шмидт предположил, что в Барнауле нужно создать некий новый объект притяжения. По словам архитектора, город нуждается в современном символе, который мог бы стать предметом гордости его жителей и интереса гостей.

Вячеслав Франк отметил, что в июне 2020 года состоится повторная встреча с широким привлечением молодых архитекторов и предметным обсуждением перспектив и направлений развития города.

«Барнаульские архитекторы – профессионалы в своем деле, конструктивное и целенаправленное взаимодействие пойдет на пользу и жителям, и городу в целом. Принято решение о проведении регулярных рабочих встреч заместителем главы города по градостроительству и земельным отношениям с представителями архитектурного сообщества», – подчеркнул Вячеслав Франк.

Катунь24