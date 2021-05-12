Катунь24: Ученые определили самую «сильную» группу крови

Специалистам удалось выяснить, как группа крови влияет на разные аспекты жизни человека, и на основании этих выводов определить наиболее жизнеспособную, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Выяснилось, что носители первой группы крови больше других устойчивы к проблемам с сердцем, сосудами и головным мозгом.

Ученые считают, эти люди отличаются прекрасной памятью, которая не ухудшается даже в старости. Их организм долгое время может сохранять бодрость и физическую активность.

Дело в том, что первая группа крови отличается пониженными показателями свертываемости, а это, в свою очередь, уменьшает нагрузку на сердце и оберегает сосуды. Таким людям реже грозят инсульты и сердечные приступы, которые считаются одной из самых распространенных причин смерти в мире.

Катунь24