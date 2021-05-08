ГОРНЯК22 09.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Уровень воды в Оби у Барнаула может достичь критической отметки

Горняк22
17 часов Ago

Росгидромет сообщает, что вода прибывает в реке ежедневно. По прогнозу специалистов, затопление поймы реки будет продолжаться.

Фото: pixabay.com

7 мая 2021 года вода в Оби на барнаульском гидромосту поднялась на 526 см над нулем поста. За прошедшие сутки этот уровень вырос на 20 см, то того прирос на 24 см согласно данным allrivers.info.

Критическая отметка уровня воды – 540 см. Максимальный уровень воды, 588 см, был зафиксирован в 2010 году. Специалисты отмечают, что при текущей тенденции роста этот показатель может быть побит уже через три дня.

 

Катунь24

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