Катунь24: Учёные выявили связь между опасными заболеваниями и группой крови

Шведские учёные провели исследование, выявившее связь между предрасположенностью к определённым заболеваниям и группой крови, сообщает «РИА Новости».

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Специалисты изучили медицинские карты 5 миллионов больных и обнаружили 49 заболеваний, которые чаще возникают у людей с определённой группой.

Люди с первой группой крови чаще страдают от нарушений свертываемости, а со второй — от тромбозов. Также отмечается, что женщины с первой группой крови и положительным резус-фактором во время беременности чаще страдают гипертонией.

Пациенты с третьей группой крови менее других оказались подвержены риску образования камней в почках.

Катунь24