Катунь24: Уборщицам и другим школьным работникам решили платить за работу на экзаменах

Речь идёт о государственной итоговой аттестации, которую проводят после 9 класса. Сейчас компенсация за проведение такого экзамена положена педагогическим работникам. При этом к его организации привлекаются и другие специалисты, которые плату за свой труд не получают.

Фото: pixabay.com

С такие предложением выступил сенатор Сергей Цеков, пишет Парламентская газета. Он привёл данные по Республике Крым, регион который он представляет в Совете Федерации.

В 2019 году к государственной итоговой аттестации привлекли 9361 человека, из которых 316 не имели статуса педагогических работников, соответственно, они остались без дополнительных выплат.

Это ИТ-специалисты, которые отвечают за работу компьютеров на экзамене, инженеры, обеспечивающие бесперебойную интернет-связь, библиотекари, которые готовят справочные материалы, секретари, которые ведут учёт учеников, и даже уборщицы, которые готовят классы к экзамену и убирают их после.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект закона направлен на соблюдение принципа социальной справедливости при выплате денежных компенсаций за подготовку и проведение ГИА. Его принятие будет способствовать формированию позитивного имиджа работы по проведению государственной итоговой аттестации не только у педагогов, но и других работников образовательных организаций, считает Сергей Цеков.

Катунь24