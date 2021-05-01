ГОРНЯК22 02.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Управление по труду и занятости населения проверило условия труда на алтайском производстве

Горняк22
16 часов Ago

Во Всемирный день охраны труда представители управления региона по труду и занятости населения и Союза промышленников побывали в Алтайском научно-исследовательском институте технологии машиностроения. Они ознакомились с положительным опытом создания безопасных условий труда на производстве.

Фото: Катунь 24

С 2015 года в организации разработана система безопасности охраны труда, постоянно проводятся проверки соблюдения трудового законодательства. На данный момент по условиям труда исследовано 180 рабочих мест. По словам генерального директора предприятия, в прошлом году на мероприятия по охране труда израсходовано порядка 3 млн рублей.

Предприятие проводит внутреннее и внешнее обучение для работников, школу мастеров. Также сотрудникам обеспечивается обязательное социальное страхование.

Отметим, в Алтайском крае за последние 5 лет количество работников, получивших тяжкие увечья на производстве, снизилось в полтора раза. Этому способствовала специальная оценка условий труда, которая проведена на 400 тысячах рабочих мест.

Катунь24

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