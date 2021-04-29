ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Ученые нашли способ уничтожить коронавирус меньше чем за секунду

Горняк22
16 часов Ago

Исследователи из Техасского университета A&M придумали экспериментальный метод уничтожения коронавируса SARS-CoV-2 с поверхностей и в воздухе менее чем за одну секунду.

Фото: pixabay.com

Ученые изобрели установку, через которую пропускался раствор с коронавирусом. Его сначала нагревали до 72 градусов по Цельсию, а после быстро охлаждали. Весь процесс занимал не больше секунды.

«Под воздействием высокой температуры количество титров вируса в растворе снижалось в 100 тысяч раз. Этого достаточно, чтобы нейтрализовать вирус на поверхностях и в воздухе, чтобы его передача была невозможна», — говорится в сообщении университета.

По данным ученых, такая термическая обработка позволит использовать этот метод в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Таким образом, можно будет уничтожать не только коронавирус, но и другие вирусы, в том числе вирус гриппа, считают ученые.

Катунь24

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