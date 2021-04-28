Катунь24: Умер заслуженный врач России, алтайский онколог Александр Шлегель

Прощание с выдающимся врачом пройдет 28 апреля 2021 года.

Фото: Бийский рабочий

Александр Шлегель – врач высшей категории по специальности «онкология», оперирующий хирург-онколог. Всю свою трудовую деятельность после окончания института он посвятил работе в бийском онкологическом диспансере, уточняет «Бийский рабочий». При его непосредственном участии в диспансере открыт в 1979 году кабинет эндоскопической диагностики, в 1992 году – кабинет ультразвуковой диагностики, а после хирург стал его главным врачом .

В 1990 году Александр Шлегель был награжден отраслевым знаком «Отличнику здравоохранения», в 2010 году нагрудным знаком «За заслуги перед г. Бийском» III степени. В 2016 году врачу было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Прощание с онкологом пройдёт 28 апреля в ритуальном зале «Орфей» с 10 до 12 часов. Также проститься с коллегой врачи смогут в онкодиспансере с 12:30 до 13:00.

Катунь24