Катунь24: У людей с инвалидностью появятся электронные сертификаты на покупку средств реабилитации

В новой системе будут собраны все данные о средствах реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату.

Фото: pixabay.com

Запуск новой государственной системы утвердил премьер-министр Михаил Мишустин сегодня, 24 апреля 2021 года.

«Платформа будет взаимодействовать с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО), где уже содержатся сведения о праве граждан на те или иные виды помощи. Кроме того, платформу синхронизируют с порталом госуслуг. Через него инвалиды смогут подавать заявление на получение электронных сертификатов. Этот сервис станет доступен с октября 2021 года», – уточняет пресс-служба правительства.

В данной систему у каждого нуждающегося в средствах реабилитации гражданина появится цифровая запись об этом. Электронный сертификат будет привязан к карте «Мир», на которую государство зачислит определённую сумму, которую можно будет потратить на покупку средств из перечня, который вскоре сформируют на сайте новой системы. При этом граждане могут отказаться от электронного сертификата и продолжить забирать средства в Фонде социального страхования или покупать самостоятельно, а затем получать компенсацию.

В ближайшие годы практику электронных сертификатов планируют распространить и для обеспечения льготников лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

Катунь24