Катунь24: УФАС оштрафовало «Водоканал» Бийска на 2,7 млн рублей

Правонарушение выявлено в результате антимонопольного расследования по заявлению ООО «Бийскпромводы».

Фото: wikimapia.org

ООО «Бийскпромводы» оказывает МУП г. Бийска «Водоканал» услуги по транспортировке и сбросу сточных вод в реку Бия, получая от учреждения оплату согласно действующему тарифу. У компаний возникли разногласия по объему оказываемых услуг. Чтобы точно их определить, «Бийскпромводы» обратилось в МУП с заявкой на выдачу технических условий на проектирование узла коммерческого учета транспортируемых сточных вод, в чём получило отказ.

Водоканал мотивировал отказ отсутствием договора между фирмами на транспортировку сточных вод. Однако антимонопольная служба установила наличие фактически сложившихся правоотношений между фирмами по оказанию услуг транспортировки сточных вод, включающих в себя и их сброс, что подтвердилось платежными документами. Комиссия заключила, что отказ водоканала был неправомерен, поскольку нарушает правила организации коммерческого учета воды, сточных вод и ущемляет интересы транзитной организации. Так как МУП г. Бийска «Водоканал» является доминирующей организацией, предприятие признано нарушившим антимонопольное законодательство, сообщает пресс-служба УФАС по Алтайскому краю.

За допущенное нарушение Алтайское краевое УФАС России привлекло МУП г. Бийска «Водоканал» к административной ответственности: предприятие оштрафовано на 2,7 млн рублей.

Катунь24