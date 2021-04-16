Катунь24: Узнать о состоянии своего здоровья прямо на рабочем месте могут преподаватели и студенты Алтайского аграрного университета

В рамках нацпроекта «Демография» в стенах вуза проходит профилактическое обследование для всех желающих.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Узнать о состоянии своего здоровья прямо на рабочем месте могут преподаватели и студенты Алтайского аграрного университета

«Это возможность узнать свои индивидуальные факторы риска, такие как повышенный уровень сахара, повышенный уровень холестерина, измерить свой рост, вес, индекс массы тела. Также пройти онкологический скрининг. На протяжении нескольких дней в аграрном университете все желающие могут пройти флюорографическое обследование, женщины старше 40 лет могут пройти маммографическое обследование», — рассказала Татьяна Репкина, главный врач «Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики».

Обследование проводит Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Оно проходит в корпусе вуза по адресу: Красноармейский, 73 до 16 апреля включительно. А с 19 по 22 апреля — в филиале на Попова, 276. Проект «Здоровое рабочее место» направлен на мотивацию ведения здорового образа жизни, своевременного выявления заболеваний.

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