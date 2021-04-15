Катунь24: Ученые назвали привычку, которая укорачивает жизнь на 28 лет

Ученые из Каролинского института пришли к выводу, что отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет.

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В течение 20 лет исследователи наблюдали за здоровьем зависимых от пагубной привычки жителей Швеции, Дании и Финляндии. Ученым удалось выяснить, что уровень смертности среди людей, употребляющих алкоголь, был выше, чем среди остальных. В среднем же их продолжительность жизни укорачивалась на 28 лет.

По результатам исследований, спиртное даже в маленьких дозах негативно сказывается на здоровье органов и увеличивает риск возникновения онкологических, когнитивных, эректильных и репродуктивных расстройств. Об этом пишет Express со ссылкой на данные ученых из Каролинского института.

Катунь24