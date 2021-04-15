Катунь24: Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае попросила прокуратуру проверить действия завуча рубцовского лицея, в котором погибла ученица

Катунь24: Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае попросила прокуратуру проверить действия завуча рубцовского лицея, в котором погибла ученица

15.04.2021 0 Автор Горняк22

Об этом Ольга Казанцева сообщила на своей странице в Instagram после посещения образовательного учреждения.

Фото: ombudsmen_deti22

Напомним, 8 апреля 2021 года в Рубцовске произошла трагедия с ученицей 5 класса лицея «Эрудит». Девочка скончалась после напряженного разговора с завучем о видеоролике в соцсети.

По словам Ольги Казанцевой, она направила запрос прокурору Рубцовска о проведении проверки действий исполняющего обязанности директора.

«Полагаю, что действия детей по получению и использованию видеоизображения одноклассника подпадают под действие статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Удаление такого видеоизображения гражданина, а также пресечение или запрещение дальнейшего его распространения осуществляется в гражданско-правовом порядке и не связаны с реализацией права на образование, не регулируются статьей 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — пояснила она.

Ранее Ольга Казанцева также рассказала, что побеседовала с администрацией лицея. Кроме того, детский омбудсмен встретилась с родителями учеников класса, в котором училась девочка. На встречу пришли 34 человека.

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В настоящее время после произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности». Правовая оценка ситуации будет дана по завершении расследования правоохранительными органами.

Катунь24

РубрикаАлтайский край

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