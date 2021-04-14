Катунь24: Ушел из жизни солист «Песняров» Леонид Борткевич

Белорусский музыкант умер на 72-м году жизни.

Фото: Сергей Дроздов

Во вторник, 13 апреля 2021 года, стало известно о смерти Леонида Борткевича.

Информация об этом появилась на странице коллектива в Facebook.

Причины смерти не уточняются.

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. В ВИА «Песняры» он пришел в 1970 году. В 1980 Борткевич покинул группу, а в 1999 вернулся в ее состав. В 2008 году ансамбль распался.

Широкой публике Борткевич известен своим уникальным исполнением таких хитов ВИА «Песняры», как «Александрина», «Белоруссия», «Берёзовый сок», «Вероника» и других.

Катунь24