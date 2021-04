Катунь24: Умер супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп

Герцог Эдинбургский принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. Об этом в пятницу, 9 апреля 2021 года, сообщил Букингемский дворец в Twitter.

Фото: The Royal Family

Известно, что его госпитализировали в начале 2021 года, под наблюдением врачей он провел почти месяц. Однако точный диагноз не разглашается.

Принц Филипп не дожил до столетия два месяца, юбилей он мог отметить 10 июня. Он ушел из жизни почти за две недели до дня рождения его супруги — 21 апреля королеве Елизавете II должно исполниться 95 лет. Супруги были женаты 73 года.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021