Катунь24: Уровень воды реки Алей в Алтайском крае вырос на 40 см

За ночь с 5 на 6 апреля уровень воды в реке Алей вырос. Подтоплений в настоящее время нет.

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Как сообщили в правительстве Алтайского края, у села Староалейское работает оперативная группа. При ухудшении обстановки будут приняты меры по снижению уровня воды в реке.

В зоне возможного подтопления во время нынешнего паводка находятся 129 городов и сёл Алтайского края. По прогнозам спасателей, в ближайшие 3 дня вода продолжит прибывать. Оперативные группы МЧС работают в Бийском, Красногорском и Чарышском районах.

Катунь24