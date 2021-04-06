Катунь24: У алтайского должника арестовали дорогое итальянское ружье

Оружие изъяли за невыплату алиментов своим несовершеннолетним детям.

Фото: УФССП России по Алтайскому краю

Барнаулец не выплатил алименты на сумму более 160 тысяч рублей, при этом хранил у себя дорогое гладкоствольное ружье Benelli итальянского производства, сообщила пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

Судебным приставом-исполнителем неплательщик алиментов предупрежден об административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей) и уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также в отношении гражданина составлен акт описи и ареста на гладкоствольное ружье Benelli производства Италии. Также мужчине выдано направление в центр занятости населения г. Барнаула для дальнейшего его трудоустройства.

Пока «отец» размышляет над тем, как рассчитаться с долгами по алиментам, огнестрельное оружие ждет процедуры оценки, за которой последует реализация. Исполнительное производство находится на контроле судебных приставов.

Управление ФССП России по Алтайскому краю рекомендует гражданам не уклоняться от своевременной оплаты задолженностей и оставаться ответственными перед своими детьми. Чтобы узнать о своей задолженности, достаточно зайти на сайт УФССП России по Алтайскому краю в банк данных исполнительных производств либо воспользоваться сервисом на портале госуслуг.

Катунь24