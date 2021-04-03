Катунь24: Украинский националист планировал подорвать мечеть в Барнауле. Видео

ФСБ задержала в Барнауле местного жителя, который, по информации ведомства, планировал подорвать городскую мечеть.

Фото: ФСБ Embedded video for Украинский националист планировал подорвать мечеть в Барнауле. Видео

По данным спецслужб, он получал указания от кураторов украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО), в том числе готовил «акции прямого действия» в местах массового скопления мусульман и рядом с административными зданиями.

На опубликованном ФСБ видео видно, как силовики ведут задержанного мужчину в наручниках, после чего сажают в автомобиль.

На допросе местный житель, 2000 года рождения, признался, что сам связался с координаторами движения, так как «был недоволен государственной миграционной политикой». В начале марта кураторы доверили ему подобрать объекты и устроить поджог или другие «устрашающие население действия». По словам самого мужчины, он планировал подорвать барнаульскую мечеть.

В месте проживания задержанного нашли взрывчатое вещество, а также инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу, средства коммуникации, на которых хранились фотографии с разведки объектов, направленные им украинскому куратору.

Катунь24