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Алтайский край

Катунь24: Учитель нарисовала двойку на лбу школьницы в Башкирии

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

Инцидент произошел на уроке рисования в одной из школ города Кумертау.

Фото: pixabay.com

Как сообщает портал ProUfu, изначально учитель хотела поставить оценку в альбом, но ученица сказала, что у нее его нет. Тогда педагог ручкой нарисовала двойку на лбу школьницы. Оценку девочка смыла после урока.

Причиной такого поступка, по словам мамы пострадавшей школьницы, стали нарушения дисциплины: первоклассница разговаривала на уроке с одноклассниками.

По словам директора школы Ольги Оспищевой, руководство знает об инциденте и планирует встретиться с родителями ученицы. Отмечается, что учительницу, скорее всего, уволят.

Катунь24

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