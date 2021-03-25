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Алтайский край

Катунь24: Участок Чуйского тракта закрыт для грузового транспорта и автобусов

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

Участок Чуйского тракта закрыт для грузового транспорта и автобусов24 марта 2021, 15:30

Причина ограничения движения – сложные метеорологические условия: снег, метель, ветер 20-25 м/c, при порывах – до 40 м/с, ограниченная видимость.

 

Фото: ФКУ Упрдор «Алтай»

24 марта с 14:30 введены ограничения на движение пассажирских автобусов и большегрузного транспорта по участку федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» с 213-го по 345-й км (от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск), информирует жителей Алтайского края ФКУ Упрдор «Алтай».

Проезд для легкового транспорта по Чуйскому тракту открыт, однако по возможности следует воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий. Также закрытой для всех видов транспорта остается трасса А-322 на участке от Барнаула до Рубцовска (км 11 – км 298).

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных дорогах Алтайского края и Республики Алтай можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69 (круглосуточно).

Катунь24

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