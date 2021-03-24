Катунь24: Угадай дату начала ледохода и забери приз

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Угадай дату начала ледохода и забери приз23 марта 2021, 19:55

Проверь интуицию вместе с телеканалом «Катунь 24». Совместно с нашими партнёрами — телеком-оператором Дом.ru, IT-компанией «ДиБиЭй» и заводом «Плавыч» — мы запускаем акцию «Угадай начало ледохода».

Следи за прямой трансляцией и угадывай ДАТУ и ВРЕМЯ начала ледохода в районе Нового моста в Барнауле. Вещание круглосуточное в формате Full HD.

Что нужно делать?!

В комментариях под постом в инстаграме напиши свое предположение, поделись этим постом у себя в сторис и жди вместе с нами один из главных признаков наступления весны – ледоход.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Тот, кто назовёт дату и время начало ледохода максимально приближенно к дате и времени начала ледохода в районе Нового моста в Барнауле, получит главный приз – Яндекс.Станцию от телеком-оператора Дом.ru.

Организатором акции является телеканал «Катунь 24». Итоги будут подведены после начала ледохода в Барнауле в районе Нового моста на реке Обь. Призы предоставлены спонсорами акции: телеком-оператором Дом.ru, IT-компанией «ДиБиЭй» и заводом «Плавыч». Получить их выигравшие смогут по адресу: Пролетарская, 250 после подведения итогов акции в течение месяца.

Катунь24