Катунь24: Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае представил губернатору региона доклад о деятельности в 2020 году

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Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае представил губернатору региона доклад о деятельности в 2020 году23 марта 2021, 10:11

22 марта этот документ стал главной темой рабочей встречи губернатора Виктора Томенко и уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Бориса Ларина.

Фото: Официальный сайт правительства Алтайского края

Представленный доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Алтайском крае отражает основные особенности 2020 года, в том числе в нем учтены связанные с пандемией COVID-19 ограничения прав и свобод человека. По словам Бориса Ларина, меры по ограничению прав людей на территории региона вводились избирательно, в зависимости от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, были обоснованы, не носили произвольный или дискриминационный характер и в своей основе были соизмеримы с целями охраны жизни и здоровья населения.

Чаще всего, как и в прошлые годы, граждане обращались к уполномоченному по вопросам реализации и защиты прав человека в сфере уголовно-процессуального законодательства, в сфере социального обеспечения, жилищной и жилищно-коммунальной сферах. Совокупная доля обращений по этим вопросам в 2020 году составила около 40 % от общего числа обращений.

Вместе с тем отмечен больший рост обращений по вопросам реализации прав на охрану здоровья и получения медицинской помощи.

«Неудивительно, что в период ухудшения эпидемиологической обстановки в октябре-ноябре 2020 года особенно остро жителей края беспокоили многократно возросшие сроки ожидания приезда бригад скорой медицинской помощи и вызова врача на дом, вопросы проведения тестирования на COVID-19. Много жалоб поступило на очереди в медицинских учреждениях. Жалобы по таким вопросам находились на особом контроле уполномоченного. В целом система здравоохранения Алтайского края в условиях эпидемии столкнулась со множеством проблем, но ценой большого напряжения выдержала испытание», — считает Борис Ларин.

Помимо вопросов развития здравоохранения, в разговоре были затронуты темы организации работы учреждений образования, социальной защиты, реализации трудовых прав граждан, прав осужденных, прав граждан при пересечении государственной границы.

Были рассмотрены предложения по созданию дополнительных гарантий защиты прав представителей старшего поколения, граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

После встречи с уполномоченным по правам человека губернатор Виктор Томенко даст ряд поручений краевым органам власти и муниципалитетам по организации социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства. Внимание также будет уделено восстановлению в полном объеме плановой медицинской помощи. Еще одно поручение будет связано с организацией деятельности школьных интернатов, в которых в период обучения проживают дети из отдаленных малых сел. В настоящее время назрела необходимость проведения ремонта некоторых зданий интернатов.

Напомним, доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Алтайском крае предоставляется ежегодно в соответствии с законодательством. В ближайшее время документ по итогам 2020 года будет представлен депутатам Алтайского краевого Законодательного Собрания. 23 и 24 марта его обсудят на заседаниях фракций и комитетов, будут высказаны рекомендации в адрес органов законодательной власти. 25 марта доклад уполномоченного будет рассмотрен на сессии краевого парламента.

Катунь24