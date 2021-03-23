Катунь24: У работников пищеблока 128 школы Барнаула подтвердился норовирус

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У работников пищеблока 128 школы Барнаула подтвердился норовирус22 марта 2021, 17:14

11 марта старшеклассники этой школы пожаловались на тошноту.

Фото: pixabay.com

О заболевании сотрудников сообщила сегодня, 22 марта, начальник отдела эпиднадзора краевого управления Роспотребнадзора Ольга Егорова, передают «Вести. Алтай».

По результатам лабораторных исследований у детей и сотрудников пищевого блока был обнаружен норовирус и ротавирус. Носителем норовируса оказались именно работники учебного учреждения. При этом начальник отдела эпиднадзора отметила, что пищевого отравления не было.

«Факторы передачи разные, то есть, возможно, был занос ребятишками ротавирусной инфекции, она получила распространение среди самих ребятишек при несоблюдении ими каких-то элементарных мер личной гигиены. Норовирусная инфекция чаще бывает при бессимптомном носительстве, и у нас были положительные результаты у работников пищеблока, которые явились возможным источником заражения среди ребятишек», – рассказала Ольга Егорова.

Новых случаев заболевания в 128 школе выявлено не было. Подхватившие вирус дети выздоровели, а в прошедшую пятницу, 19 марта, в учебном заведении прошли противоэпидемиологические мероприятия.

Катунь24