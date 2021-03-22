Катунь24: Усть-Кутским сибирякам запретили смотреть на Луну

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Усть-Кутским сибирякам запретили смотреть на Луну21 марта 2021, 18:44

Энтузиасты лишились возможности понаблюдать за луной.

Фото: pixabay.com

Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество ИРАО планировали провести сегодня, 21 марта, XV Всемирную ночь тротуарной астрономии. В этом году она будет посвящена 60-летию полета первого человека в космос.

Ночь тротуарной астрономии пройдет в 14 населенных пунктах Иркутской области, кроме Усть-Куты. Как сообщает портал «Наш север», правоохранительные органы запретили горжанам наблюдать за Луной, так как были нарушены сроки подачи уведомления о проведении мероприятия. Теперь любители астрономии смогут посмотреть на Луну смогут лишь в прямом эфире с 21:00 до 22:00 на YouTube-канале ИРАО.

Катунь24