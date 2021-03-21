Катунь24: Удачливый сибиряк выиграл в лотерею 1 млн рублей

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Удачливый сибиряк выиграл в лотерею 1 млн рублей20 марта 2021, 14:47

Выигранные деньги мужчина планирует потратить на строительные материалы.

Житель Омска выиграл 1 млн рублей в розыгрыше «Русского лото». Об этом сообщает Город55.

По данным СМИ, мужчина купил билет на праздничный, 1369-й тираж «Русского лото» два билета. В свою победу он он верил сразу, поскольку ещё до розыгрыша у него чесалась левая ладонь, что является известной денежной приметой.

«Я несколько месяцев думал о выигрыше, ждал розыгрыша. Представлял свою реакцию на победу», — рассказал победитель.

Катунь24