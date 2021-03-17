Катунь24: Ученые обнаружили древние растения под льдами Гренландии

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Ученые обнаружили древние растения под льдами Гренландии16 марта 2021, 21:02

Окаменелости листьев и веток сохранились на глубине в полтора километра.

Фото: evo-rus.com

По геологическим меркам растения росли не так давно. Также ученые определили, что саму Гренландию ранее полностью покрывал мох — это открытие доказывает, что раньше на острове было множество растительности.

Как сообщает EVO-RUS.COM, растения сохранились благодаря ледяным щитам, покрывающим остров. Обычно они уничтожают все на своем пути, однако на этот раз создали капсулу времени для растительности острова. Американский ученый Эндрю Христ подчеркнул, что изучение прошлого этих ледяных щитов поможет спрогнозировать их поведение во время глобального потепления.

Катунь24