Катунь24: Ученые АлтГТУ создали устройство для предотвращения экологических катастроф

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Ученые АлтГТУ создали устройство для предотвращения экологических катастроф16 марта 2021, 19:22

Систему разрабатывают ученые и студенты кафедры информационных технологий АлтГТУ совместно с Институтом водных и экологических проблем (ИВЭП) СО РАН.

Фото: altstu.ru

Устройство поможет ученым анализировать гидрофизические параметры водоемов Алтайского края. На данный момент оно состоит из трех отдельных датчиков. Первый измеряет спектральную прозрачность водоема – то, как хорошо проникает естественное излучение в толщу воды. По информации пресс-службы университета, этот датчик погружается под воду и отправляет данные по цифровому интерфейсу на дисплей, который находится над поверхностью воды.

«Дополнительно разрабатывается датчик измерения малых скоростей. Недавно прошли его испытания на Телецком озере. В будущем мы планируем объединить их в общую систему, когда будет общий блок измерений», — отметил старший преподаватель кафедры ИТ АлтГТУ Виталий Соловьев.

Катунь24