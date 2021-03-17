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Алтайский край

Катунь24: Ученые Алтайского края запустили новую методику диагностики онкозаболеваний

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Ученые Алтайского края запустили новую методику диагностики онкозаболеваний16 марта 2021, 19:02

«Золотой стандарт» исследования клеточных патологий теперь будет применяться в Алтайском краевом онкологическом диспансере.

Фото: Алтайский краевой онкологический диспансер

Как сообщили на сайте диспансера,  метод жидкостной цитологии стал альтернативой высокого порядка относительно обычной онкоцитологии. Главное его преимущество – иной способ подготовки мазка для исследования под микроскопом. Перед изучением биоматериал помещается в специальный раствор, где далее его очищают от ненужных примесей. Так, на выходе получается тонкий мазок из одного слоя клеток, равномерно распределенных по поверхности.

 «Как будто на стекле кто-то провел генеральную уборку: препарат чистый и четкий, каждую клеточку мы видим отдельно. Это значительно облегчает работу врача-цитолога и в целом ускоряет процесс анализа», — рассказала заведующая цитологической лабораторией учреждения Ольга Григорук.

Сейчас этот метод в краевом онкологическом диспансере применяется для диагностики одной из самых распространенных женских патологий – рака шейки матки. При этом жидкостная цитология позволяет определять и лечить предраковые заболевания, а не только выявлять уже развившуюся онкологию.

Специалисты диспансера отмечают, что в ближайшее время метод жидкостной цитологии будут использовать для исследования материала из молочной и щитовидной желез, лимфатических узлов, брюшной и плевральной полости. В  перспективе этот метод будет применяться по всем направлениям онкодиагностики.

Катунь24

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