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Алтайский край

Катунь24: Ученые раскрыли секрет сохранности древнейшего в мире ковра, найденного на Алтае

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Ученые раскрыли секрет сохранности древнейшего в мире ковра, найденного на Алтае15 марта 2021, 19:00

Сотканный более двух тысяч лет назад ковер до сих пор не потерял своих красок. Этому поспособствовал метод ферментации.

Фото: Новости Сибирской науки

Неистлевающий ковер был найден в Республике Алтай в курганной гробнице пазырыкской культуры в 1947 году. Ученые рассмотрели под рентгенофлуоресцентной микроскопией высокого разрешения и сравнили изображение с изображениями турецких ковров XVIII века.

Оказалось, что и алтайский, и турецкий ковер перед окрашиванием были подвергнуты ферментации. Мастера до начала окрашивания помещали овечью шерсть в закваску на пшеничных отрубях, что способствовало росту плесневого грибка Geotrichum candidum. Через три недели увеличивалась проницаемость пигмента в ворс. Эту технику и применяли мастера восточного ковропрядения, чтобы дольше сохранить изделия.

Полотно пазырыкского ковра состоит из нитей нескольких цветов – охристого, красного, синего и желтого. Краску для такого яркого окрашивания получали из корней растения марены красильной алюмокалиевых квасцов.  Как сообщают «Новости Сибирской науки», ученые, сравнив изображения пазырыкского ковра и турецкого ковра XVIII века, определили, что алтайский ковер также был подвергнут ферментации перед окрашиванием. Это и помогло ему сохранить свою яркость.

Ковер из Пятого Пазырыкского кургана размером 1,83 × 2,0 кв. м был создан примерно в 400 г. до н. э. Сейчас он хранится в Эрмитаже.

Катунь24

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