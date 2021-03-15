Катунь24: Ученики барнаульской гимназии № 42 всю неделю отмечают Масленицу

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Ученики барнаульской гимназии № 42 всю неделю отмечают Масленицу14 марта 2021, 15:14

Наша съёмочная группа присоединилась к гуляниям.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Ученики барнаульской гимназии № 42 всю неделю отмечают Масленицу

Чтобы весна пришла поскорее и была теплой и приветливой, нужно как следует проводить зиму. Народная примета. В первом классе барнаульской гимназии Масленицу отмечают как положено — стихи, частушки, праздничные спектакль, мини-кулачные бои — толкушки — и, конечно, угощения.

Масленицу Андрей Минаков со своими учениками отмечает 30-й год, не одно поколение уже так выросло, говорит учитель. Ежегодно он с проводит народные праздники в своих классах и знакомит детей с народными традициями, например, на Рождество дети идут колядовать друг к другу домой, на Пасху — красят яйца и устраивают бои, на Масленицу — наряжаются в народные костюмы, проводят спектакли и гастролируют с ними по всей школе. А на переменах лакомятся блинами.

Праздничная программа проходит между уроками и не мешает учебному процессу, наоборот, дети все больше узнают о народных традициях и с удовольствием рассказывают о них другим ученикам гимназии.

Катунь24