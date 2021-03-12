Катунь24: Ученики барнаульской гимназии создают костюмы различных народов мира и выставляют их напоказ

Ученики барнаульской гимназии создают костюмы различных народов мира и выставляют их напоказ11 марта 2021, 18:26

Музею истории русской и европейской культуры и быта исполнилось 20 лет. Как создаются уникальные экспонаты, рассказала наш корреспондент Юлия Шеламова.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Ученики барнаульской гимназии создают костюмы различных народов мира и выставляют их напоказ

Ученики барнаульской гимназии № 131 не только получают теоретические знания о костюмах и традициях различных народов, но и закрепляют их на практике. В музее «История русской и европейской культуры и быта» хранятся больше двух тысяч экспонатов. Большинство из них школьники сделали своими руками.

В гимназии есть традиция проводить посвящение в первоклассники. Для новых учеников проводят экскурсии и знакомят с экспонатами. Многие из них остаются в кружке «Школы музееведения».

«Школа музееведения» участвует в подготовке всех праздников в гимназии. Сейчас ученики делают к Масленице куклы из шерстяных жёлтых ниток и красной ткани.

На занятиях школьники изучают историю костюма. Полученные знания они воплощают в уменьшенных копиях для кукол. А затем шьют их в натуральную величину, используя выкройки из книги начала XX века.

На уроках ученицы занимаются декоративно-прикладным творчеством. Они вяжут, вышивают, плетут и изучают ткачество.

Кроме того, кружковцы с руководителем выезжают в экспедиции. Они посещают деревни края, где знакомятся с народными промыслами и получают в дар от местных жителей ценные экспонаты.

Музей гимназии принимает участие в праздновании Дня города и Музейной ночи. Он отмечен высокими наградами. Его коллектив становился победителем конкурсов всех уровней – от краевых до международных.

Катунь24