Катунь24: Убийца из Алтайского края отправится в колонию на десять лет за смерть знакомого

Убийца из Алтайского края отправится в колонию на десять лет за смерть знакомого11 марта 2021, 17:47

Инцидент произошел на берегу озера в Егорьевском районе.

Фото: pixabay.com

В июле 2020 года 55-летний мужчина со знакомыми употреблял алкоголь на берегу озера. В это время между приятелями произошел конфликт по незначительному поводу. Осужденный решил выяснить отношения с потерпевшим по поводу его «недостойного поведения к женщине». После словесной ссоры злоумышленник схватил мужчину и потащил его к водоему. Он бросил потерпевшего в озеро и стал его удерживать в воде. Потом вытащил на берег и нанес 38 ударов руками и ногами по различным частям тела, после чего снова погрузил знакомого в воду. Смерть 36-летнего мужчины наступила на месте происшествия.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24