Катунь24: Уровень экономики Алтайского края планируют увеличить почти вдвое к 2035 году

Уровень экономики Алтайского края планируют увеличить почти вдвое к 2035 году10 марта 2021, 14:13

Сегодня, 10 марта, в правительстве Алтайского края обсуждают проект стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

Фото: pixabay.com Embedded video for Уровень экономики Алтайского края планируют увеличить почти вдвое к 2035 году

К 2035 году рост экономики должен увеличиться в 1,8 раза, а среднегодовые темпы его роста — около 4 %. Такие темпы экономического развития планируется обеспечить за счет существенного инвестиционного роста, инновационного развития и активизации экспортной деятельности.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, на сегодняшний день экспорт формирует более 70 % внешнеторгового оборота Алтайского края. Долгосрочная цель — увеличить совокупный объем экспорта в 3,1 раза к 2035 году, а объем несырьевого неэнергетического экспорта — в 3,5 раза.

Объем инвестиций в основной капитал к 2035 году планируется увеличить в 2,1 раза к уровню 2020 года.

Еще одно приоритетное направление — продвижение высокотехнологичной продукции региональных предприятий на перспективные рынки, выстраивание партнерских отношений с крупнейшими компаниями страны. За последние два года ежегодный объем поставок товаров, работ и услуг региональных предприятий для нужд крупнейших заказчиков увеличился на 6 миллиардов рублей и превысил по итогам 2020 года 17,8 миллиарда рублей. Количество заказчиков у региональных поставщиков увеличилось на 30 % и составило 451 организацию.

«Стратегический документ должен быть у нас обязательно. В региональной системе стратегического планирования стратегия — это основной, базовый документ. Приниматься он будет, как и положено, законом Алтайского края. Но для этого нужно будет еще раз согласовать на федеральном уровне, учитывая, что и правительство Российской Федерации сегодня работает над формированием стратегии социально-экономического развития — обновленной стратегии до 2030 года. Мы идем в соответствии с законодательством о стратегическом планировании и свою стратегию готовим до 2035 года», — рассказал губернатор Виктор Томенко.

Катунь24